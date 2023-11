Zweiter Prozess nach Säureangriff auf Manager dieses Jahr

Mehr zum Thema

Verdi: 550 Beschäftigte der Uniklinik legten Arbeit nieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben den Betrieb der Düsseldorfer Universitätsklinik nach Gewerkschaftsangaben eingeschränkt. 550 Beschäftigte beteiligten sich an der am Dienstagmorgen begonnenen, eintägigen Arbeitsniederlegung, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Es gab mit Sicherheit Auswirkungen auf den OP-Bereich. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks an dem Krankenhaus gegeben, bei denen etwa gleich viele Menschen mitgemacht haben.