Zweiter Durchgang zur Wahl des Lübecker Bürgermeisters

Revolverheld gibt Überraschungskonzert in der Innenstadt Die Band Revolverheld hat in der Hamburger Innenstadt ein Überraschungskonzert gegeben. Am späten Samstagnachmittag kamen Frontmann Johannes Strate und Gitarrist Kris Hünecke in die Mönckebergstraße, um einige ihrer Hits anzustimmen, sehr zur Freude der mitsingenden Fans. Zuvor hatten im Rahmen des kostenlosen Musikfestivals Lichter, Glanz & Gloria Chöre für Weihnachtsvorfreude in der belebten Einkaufsstraße gesorgt. Ein Lied gaben der Chor Hansemädchen und Revolverheld sogar zusammen zum Besten.