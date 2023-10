Zweitägige deutsch-französische Kabinettsklausur in Hamburg

Mehr zum Thema

Land und Kommunen beraten über Unterbringung Geflüchteter Land und Kommunen wollen am Montag (16.00 Uhr) in Kiel über die Situation bei der Unterbringung Geflüchteter in Schleswig-Holstein beraten. Zu dem Treffen hat Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) eingeladen. Neben den kommunalen Spitzenverbänden werden auch Landrätinnen und Landräte sowie Bürgermeister der kreisfreien Städte erwartet.

RTL

Nach Funk-Notruf: Seenotretter eilen Segler zu Hilfe Ein erschöpfter Segler ist rund 25 Kilometer südöstlich von Helgoland von der Seenotrettung in Sicherheit gebracht worden. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag mitteilte, setzte der Mann am Freitagnachmittag einen Funkspruch über einen Not- und Anrufkanal ab. Mit dem international einheitlichen Funkspruch Pan Pan alarmierte er die Seenotretter. Mehrere Boote und ein Rettungshubschrauber eilten dem Mann zu Hilfe.