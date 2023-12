Zweimillionster Porsche „made in Leipzig“ vom Band gerollt

Mehr zum Thema

CDU und AfD in Wahlumfrage in Sachsen gleichauf Die sächsische CDU liegt laut einer Wahlumfrage gleichauf mit der AfD. Bei der Befragung des Meinungsforschungsinstitutes Civey und der Sächsischen Zeitung (Montag) landeten beide Parteien bei 33 Prozent. Grüne, Linke und SPD müssten demnach bei jeweils sieben Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Freie Wähler (drei Prozent) und FDP (zwei Prozent) würden nach jetzigem Stand an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die nächste Landtagswahl in Sachsen ist am 1. September 2024 geplant.