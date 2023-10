Zweimal kontrolliert: Zoll stellt 70.000 Euro sicher

Gleich zweimal an einem Tag ist der Fahrer eines Autos vom Zoll beim mutmaßlichen Schmuggel von Bargeld erwischt worden. Die Beamten hätten bei den zwei Kontrollen insgesamt 70.000 Euro Bargeld beschlagnahmt, teilte das Hauptzollamt Hamburg am Montag mit. Da die Insassen die Herkunft des Geldes nicht schlüssig hätten erklären können, sei vor Ort ein sogenanntes Clearingverfahren eingeleitet worden, sagte ein Zollsprecher.

Bei der ersten Kontrolle des Autos auf einem Parkplatz in Hamburg-Veddel fanden die Beamten beim Fahrer und beim Beifahrer jeweils 10.000 Euro. Bei einer zweiten Kontrolle desselben Autos wenige Stunden später entdeckten die Beamten weitere 50.000 Euro. Dieses Geld hatte den Angaben zufolge die Beifahrerin, die sich als Mutter des Fahrers ausgab, in ihrer Armbeuge versteckt. Aufgefallen sei sie den Beamten durch ihre unnatürlich verschränkten Arme, sagte der Sprecher. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hamburg zur Herkunft des Geldes an.

Bei der Kontrolle, die bereits am 13. Oktober stattfand, wurden mehr als 200 Personen überprüft. Dadurch seien insgesamt sieben Geldwäscheverfahren eingeleitet und mehr als 186.000 Euro sichergestellt worden, sagte der Sprecher.