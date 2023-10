Zweijähriger startet Wagen des Vaters: Drei Autos beschädigt

Mehr zum Thema

Physik-Nobelpreiträger Krausz in Bayern völlig überrascht Der in Bayern arbeitende frisch gekürte Nobelpreisträger Ferenc Krausz war von der Nachricht der Auszeichnung sehr überrascht. Ich versuche zu realisieren, dass das Realität ist und kein Traum, sagte Krausz der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag kurz nach der Preisverkündung. Damit gerechnet habe er nicht. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.