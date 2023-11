Zweijähriger nach Fenstersturz nicht in Lebensgefahr

Ein zweijähriger Junge, der mehrere Meter tief aus einem Wohnhaus in Bremen gefallen ist, befindet sich nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Behörde geht von einem Unfall aus. Die Polizei hat keine Hinweise, dass der Junge aus dem Fenster geschubst wurde.

Das Kleinkind war am Dienstagnachmittag aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Blumenthal etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Es musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Die unter Schock stehende Mutter wurde betreut.