Zwei Wohnanhänger in Berlin-Marzahn brennen vollständig aus

Fünf Fakten zum Spiel Borussia Dortmund gegen Union Berlin Der 1. FC Union Berlin tritt am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund an. 4000 Berliner Anhänger werden ihre Mannschaft nach Nordrhein-Westfalen begleiten - trotz der jüngsten Misserfolge.