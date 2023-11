Zwei Weltkriegsbomben in Braunschweig erfolgreich entschärft

Mehr zum Thema

CDU will Zuschuss für alle jungen Immobilienkäufer Junge Familien sollen nach einem CDU-Vorschlag beim Kauf eines Hauses oder einer Wohnung in Niedersachsen die Grunderwerbssteuer zur Hälfte erstattet bekommen. Eigentum ist heute für die meisten Menschen immer noch die beste Art und Weise, fürs Alter vorzusorgen - auch in Niedersachsen. Und dabei wollen wir junge Familien unterstützen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner der Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ, Montag). Die CDU ist im niedersächsischen Landtag in der Opposition.