Zwei Verletzte und 40.000 Euro Schaden nach Unfall

A1 in Richtung Hamburg ab Bremen-Hemelingen gesperrt Nach dem Brand eines Lastkraftwagens auf der Autobahn 1 in Bremen ist die Fahrbahn in Richtung Hamburg zwischen Hemelingen und Mahndorf seit Mittwochfrüh vollständig gesperrt. Laut Angaben der Polizei war zunächst nicht klar, wie lange die Vollsperrung andauern soll.