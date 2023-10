Zwei Verletzte nach Zimmerbrand in Hannover

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind zwei Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Feuerwehrleute löschten den Brand am Sonntagmorgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine 35-Jährige und ein 40-Jähriger kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Die anderen Hausbewohner blieben unverletzt und konnten in ihre Wohnungen zurück. Warum es in dem Zimmer brannte, blieb zunächst unklar.