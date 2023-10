Zwei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß zweier Autos

Mehr zum Thema

Ministerium: Konzepte zur Anwesenheitskontrolle in Schulen Die Schulaufsichtsbehörde ADD und das Bildungsministerium haben alle Schulen in Rheinland-Pfalz in einem Schreiben aufgefordert, ein Konzept für die Anwesenheitskontrolle von Schülern zu entwickeln. Anders als in anderen Bundesländern seien die Schulen im Land zur Kontrolle der Anwesenheit der Schüler sowie zur Information der Eltern unentschuldigt abwesender Minderjähriger rechtlich verpflichtet, teilte Ministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit.