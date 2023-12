Zwei Verletzte nach Ferienhaus-Brand

Mehr zum Thema

Teleskoplader im Wert von 750.000 Euro gestohlen Unbekannte Einbrecher haben von einem Firmengelände in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim sechs Teleskoplader gestohlen und einen enormen Schaden angerichtet. Die Arbeitsmaschinen hätten einen Gesamtwert von etwa 750.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Täter verschafften sich demnach am frühen Samstagmorgen Zutritt zu dem Gelände. Einer der Teleskoplader konnte nach dem Einbruch in der Nähe des Tatortes gefunden werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.