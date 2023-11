Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Annaberg-Buchholz

Mehr zum Thema

Es regnet und schneit am Sonntag in Sachsen Regen und Schnee fallen am Sonntag in Sachsen, streckenweise wird es glatt. Im Verlauf des Tages lockert es zunächst von Leipzig aus im Freistaat auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Nachmittags setzen dann aber Regen, Schneeregen und Schnee ein. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei, im Bergland und in der Oberlausitz zwischen minus drei und null Grad.

Transporter brennt: A4 Richtung Dresden zeitweise gesperrt Ein Transporter hat auf der A4 kurz vor der Anschlussstelle Wüstenbrand im Motorraum Feuer gefangen. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Dresden für eine halbe Stunde gesperrt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 36-jährige Fahrer brachte den Transporter am Montagmorgen auf dem Standstreifen zum Stehen und verließ das Fahrzeug unverletzt.