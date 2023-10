Zwei Verletzte bei Streit zwischen vier Geschwistern

Mehr zum Thema

Drei junge Männer lösen Polizeieinsatz aus Drei junge Männer haben in Bamberg einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil sie mit Waffe und Sturmhaube in der Nähe einer Tankstelle herumgelaufen sind. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Zeuge die drei Männer gesehen und den Notruf alarmiert. Mehrere Streifen fuhren zu der Tankstelle. Die Beamten sperrten die betroffene Straße kurzzeitig und trafen auf einen 16-jährigen Jugendlichen und zwei weitere Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. Bei dem 16-Jährigen fanden die Polizisten den Angaben zufolge eine Luftdruckwaffe im Hosenbund.

Norwegens Kronprinzenpaar besucht Deutschland Die norwegischen Thronfolger Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (beide 50) stehen vor einem Deutschlandbesuch. Für Haakon stehen zunächst am 6. und 7. November München und am 7. und 8. November Hamburg auf dem Programm. In Berlin wird Mette-Marit am 8. und 9. November dazustoßen, wie die norwegische Botschaft in Berlin am Donnerstag bekanntgab.

