Zwei Verletzte bei Autounfällen auf A7

AfD-Parlamentarier: Gegen Aufnahme von Landtagsabgeordneten Der Vize-Kreissprecher der AfD Hochtaunuskreis hat ein Landtagsmandat errungen. Doch fast alle AfD-Parlamentarier wenden sich laut ihrem Chef gegen die Aufnahme von Sascha Herr in die AfD-Fraktion. Sie werfen ihm Kontakte zur Neonazi-Szene vor - was sagt Herr dazu?