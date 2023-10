Zwei Verdächtige nach Angriff auf 34-Jährigen festgenommen

Rund zwei Wochen nach einem Angriff in Berlin-Neukölln, bei dem ein Mann lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitt, hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Die Männer im Alter von 22 und 27 Jahren gingen Fahndern in den vergangenen Tagen in Northeim (Niedersachsen) und Kassel (Hessen) ins Netz, wie Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Gegen sie wurden Haftbefehle wegen versuchten Totschlags verkündet. Sie würden nach Berlin überstellt, hieß es.

Die Männer stehen laut den Ermittlern in Verdacht, am 22. September an dem Angriff auf einen 34-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Nach damaligen Angaben der Polizei war dieser Mann in einem Geschäft am Karl-Marx-Platz mit zwei anderen Männern in einen Streit geraten. Daraufhin sollen alle den Laden verlassen haben. Kurze Zeit später sei der 34-Jährige mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen dorthin zurückgekehrt, hieß es. Er kam in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert werden musste. In dem Fall ermitteln eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin.