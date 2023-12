Zwei Unfälle mit Verletzten auf A1 - Stau zum Berufsverkehr

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 in Hamburg sind am Freitagmorgen insgesamt drei Menschen verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An der Anschlussstelle Öjendorf in Fahrtrichtung Süden war aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten während des frühen Berufsverkehrs mit Staus zu rechnen. Die Autos wurden ab der Anschlussstelle Billstedt umgeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren an beiden Unfällen jeweils mindestens drei Fahrzeuge beteiligt. Bei dem ersten waren laut Polizei drei Autos während eines Spurenwechsels zusammengestoßen und anschließend in der Mittelleitplanke liegengeblieben. Ein Mann sei dabei leicht eingeklemmt und verletzt worden.

Bei dem zweiten Unfall, der sich rund anderthalb Stunden später ereignete, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Weitere Angaben zum Unfallhergang und der Ursache konnte die Polizei zunächst nicht machen.