Zwei Unfälle auf der A38: Vollsperrung in beide Richtungen

Städte im Wandel: Von Brachflächen zu neuen Siedlungen Die Alterung der Gesellschaft stellt viele Orte in Sachsen-Anhalt auch vor städtebauliche Herausforderungen. Die Transformation der Städte ist ein ständiger Prozess, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Es müssten möglichst passgenaue Lösungen vor Ort in den Städten erarbeitet und umgesetzt werden. Am Abend wird in Kalbe (Milde) der diesjährige Stadtumbau Award des Landes verliehen, der Projekte auszeichnet, die sich in besonderer Weise für den Wandel der Städte einsetzen.