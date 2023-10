Zwei tote Wölfe bei Verkehrsunfällen im Land

Mehr zum Thema

Standort-Zukunft des Spielzeugherstellers Haba unklar Die Zukunft des zum bayerischen Spielwaren- und Möbelherstellers Haba gehörenden Werks in Eisleben ist weiter unklar. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, einen Maßnahmenplan zu erstellen, sagte Firmensprecherin Ilka Kunzelmann am Mittwoch in Eisleben. An dem Standort seien am Gebäude, an elektrischen Anlagen sowie beim Brandschutz erhebliche Mängel festgestellt worden. Seit 10. Oktober seien deshalb keine Mitarbeitenden mehr an dem Standort im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die Produktion stehe still.