Zwei Tote bei Unfall auf A31: Auto auseinandergerissen

Bei einem schweren Unfall auf der A31 bei Lingen sind am Freitagabend zwei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt. Ein Autofahrer war mit seiner Beifahrerin auf der Autobahn zwischen Lingen und Emsbüren unterwegs gewesen. Dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit zwei weiteren Pkw, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallwagen wurde dabei in zwei Teile gerissen. Die beiden Insassen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus dem Auto geschleudert. Eine Person sei sofort tot gewesen, bei dem anderen Unfallopfer habe man noch Wiederbelebungsversuche gemacht, das sei aber letztlich vergebens gewesen.

Die Fahrerin und der Fahrer der anderen beiden beteiligten Autos wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Die Fahrbahn sowie der Grünstreifen waren über eine größere Strecke mit Trümmern übersät. Die Autobahn in Richtung Bottrop war auch am frühen Samstagmorgen, also mehr als fünf Stunden nach dem Unfall, noch voll gesperrt. Weitere Details zum Unfall teilte die Polizei zunächst nicht mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls lagen die Temperaturen um den Gefrierpunkt und es war nass. Aber ob die Witterungsverhältnisse bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben, war zunächst unklar.