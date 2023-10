Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Bayreuth

Mehr zum Thema

FC Augsburg trennt sich von Trainer Maaßen Der FC Augsburg hat für die erste Trainerablösung in der 61. Saison der Fußball-Bundesliga gesorgt und Chefcoach Enrico Maaßen von seinen Aufgaben entbunden. Vorerst übernimmt U23-Coach Tobias Strobl interimsweise die Mannschaft, teilte der Verein am Montagabend mit.