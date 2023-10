Zwei Tiere auf Bauernhof im Hohenlohekreis offenbar getötet

Mehr zum Thema

Polizei: Rauchpatronen und Banner wohl politisch motiviert Das Zünden von Rauchpatronen auf dem Dach der Kreissporthalle in Albstadt bewertet die Polizei als wahrscheinlich politisch motivierte Tat. Diese stehe im Zusammenhang mit der geplanten Unterbringung von Geflüchteten in der Sporthalle, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.