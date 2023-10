Zwei Sumatra-Tiger vom Tierpark in den Zoo Berlin umgezogen

Mehr zum Thema

Abgeordnetenhaus beschließt Resolution gegen Israel-Hass Das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich in einer Resolution solidarisch mit Israel gezeigt und jeder Unterstützung oder Relativierung des Terrors der Hamas eine Absage erteilt. Das Abgeordnetenhaus von Berlin verurteilt den Terror der Hamas gegen Israel auf das Schärfste, heißt es in dem Beschluss, den das Parlament am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschloss. Die Sicherheit des Staates Israel ist für uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson. Berlin sei Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft eng verbunden.