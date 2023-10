Zwei Städte bewerben sich um Landesgartenschau 2029

Mehr zum Thema

RTL

Festung Königstein bekommt Medusentor zurück Nach rund drei Jahrzehnten erhält die Festung Königstein ihr ursprüngliches Haupttor zurück. Die restaurierten, je eine halbe Tonne schweren und meterhohen Flügel des Medusentores werden an diesem Donnerstag händisch per Seilzug eingesetzt, wie die Direktion des Museumsareals am Montag mitteilte. Das einst aus Eichenholz und Metallteilen gefertigte Tor schützte seit 1733 den Eingang zu der berühmten Bergfestung auf einem Felsplateau des Elbsandsteingebirges. Damit werde das 2017 sanierte Sandsteintor mit Königswappen aus dem 18. Jahrhundert sowie dem Schlussstein mit der Medusa aus der griechischen Mythologie komplett.

Schulen sollen Nahost-Konflikt thematisieren Kultusminister Christian Piwarz hat die sächsischen Lehrkräfte aufgefordert, den Nahost-Konflikt im Unterricht zu thematisieren. Der CDU-Politiker habe in einem Brief an alle Schulen auf entsprechendes pädagogisches Unterstützungsmaterial hingewiesen, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Lehrkräfte sollten den Schülerinnen und Schülern Raum für drängende Fragen, Gefühle und Austausch geben. Piwarz habe zudem klargestellt, dass an den Schulen kein Platz für Antisemitismus und auch kein Platz für Israelhass sei.