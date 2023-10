Zwei Sperrungen der A23 angekündigt

Weitere Autobahnsperrungen im Norden: An den zwei nächsten Wochenenden ist ein Abschnitt der A23 an der Reihe. Dann ist jeweils eine Richtungsfahrbahn zwischen Elmshorn und Tornesch betroffen.

Die A23 wird an zwei Oktober-Wochenenden zwischen den Anschlussstellen Elmshorn und Tornesch aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft des Bundes betrifft dies die Fahrbahn in Richtung Hamburg von diesem Freitag, 20.30 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr. Eine Woche darauf wird in der gleichen Zeit die Fahrbahn in Richtung Heide gesperrt.

Da die Arbeiten nur bei trockener Witterung möglich sind, könnten sie sich noch verschieben. Die Fahrbahndecke muss demnach saniert werden, weil sie in dem genannten Abschnitt Mängel aufweist.