Zwei Somalier in LKW geschleust

Auf einem Rastplatz der Autobahn 14 in der Nähe von Halle hat die Polizei zwei Somalier in einem verplombten LKW entdeckt. Der LKW-Fahrer aus Bulgarien habe bei einem Halt auf dem Parkplatz Kabelsketal Klopfgeräusche und Stimmen aus dem Anhänger gehört, teilte die Bundespolizei Magdeburg am Sonntag mit. Er habe daraufhin den Notruf gewählt. Die Polizei habe dann zwei 34 und 35 Jahre alte Männer aus Somalia zwischen der Ladung gefunden.

Die Männer hätten angeben, mit Hilfe eines Schleusers in Rumänien auf den LKW gestiegen zu sein, hieß es. Dem LKW-Fahrer, der den Anhänger nach eigenen Angaben in Bulgarien übernommen hatte, konnte nach den Angaben nicht nachgewiesen werden, dass er von den Personen gewusst hat. Die beiden Männer gaben an, jeweils 1500 Euro für die Schleusung bezahlt zu haben.

Sie wurden an die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber weitergeleitet. In Sachsen-Anhalt werden immer wieder geschleuste Personen in Lastwagen entdeckt.