Zwei Senioren nach Hausbrand im Krankenhaus behandelt

Kliniken behandeln mehr jugendliche Rauschtrinker Entgegen des Bundestrends ist die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker in Rheinland-Pfalz gestiegen. Im Jahr 2022 sind in dem Bundesland 643 Kinder und Jugendliche nach übermäßigem Alkoholkonsum in einer Klinik behandelt worden - das ist ein Anstieg im Vergleich zum Jahr davor um rund 15 Prozent, wie die Krankenkasse DAK in Frankfurt nach einer Auswertung aktueller Daten des Statistischen Landesamtes mitteilte. Deutschlandweit war die Zahl dagegen um 1,3 Prozent gesunken.