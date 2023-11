Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Bundesstraße 268

Mehr zum Thema

Wolfsrisse: Ausgleichszahlung nur bei Grundschutz für Herden Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat die Weidetierhalter in Rheinland-Pfalz zu einem konsequenten Herdenschutz aufgerufen. In der Koexistenz zwischen Wolf und Weidetierhaltern sei der präventive Herdenschutz von essenzieller Bedeutung und könne die Zahl der Übergriffe drastisch reduzieren, erklärte die Ministerin in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz.