Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Bundesstraße 5

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Trecker auf der Bundesstraße 5 bei Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen wurden beide Verletzten vor Ort medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zum Unfallhergang oder den Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall, besonders der Unfallursache, dauern an.