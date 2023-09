Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Wittlich

Mehr zum Thema

Nachgebautes Römerschiff kann Reise nach Cannes fortsetzen Nach einer mehrtägigen Verzögerung kann das nachgebaute römische Handelsschiff Bissula seine Fahrt nach Cannes fortsetzen. Das 16 Meter lange und 5 Meter breite Segelschiff wird an diesem Freitag von Dillingen per Kran auf einen Schwertransporter verladen, wie der Leiter des Projekts, Christoph Schäfer, am Donnerstag mitteilte. Von dort soll ein Lastwagen das Schiff in der Nacht auf Montag an die französische Mittelmeerküste transportieren.

Geschlechterrollen bei der Berufswahl Thema im Landtag Der rheinland-pfälzische Landtag sieht parteiübergreifend mehrheitlich die Notwendigkeit, Geschlechterrollen bei der Berufswahl aufzubrechen. Auseinander gingen am Donnerstag in Mainz in einer teils emotionalen Diskussion die Meinungen darüber, wie das erreicht werden kann. Die oppositionelle CDU-Fraktion brachte einen Antrag ins Plenum ein und sprach sich für sogenannte Girls' und Boys' Academies nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen aus.