Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A5: Zeugenaufruf

Bundeskartellamt: SAP darf LeanIX kaufen Das Bundeskartellamt hat für die Übernahme der Bonner Software-Management-Firma LeanIX durch den Softwarekonzern SAP grünes Licht gegeben. Durch den Zusammenschluss sei keine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs zu erwarten, teilte die Wettbewerbsbehörde am Mittwoch in Bonn mit.

Landtag gedenkt der Terroropfer und fordert Folgen Hunderte Menschen sind beim Angriff der Hamas auf Israel getötet worden. Aber die islamistische Terrororganisation hat nicht nur Menschenleben in Israel auf dem Gewissen, sondern auch im Gazastreifen. Der Landtag nahm sich ihrer an und gedachte der Opfer.