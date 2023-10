Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Bayreuth

Mehr zum Thema

Unfall auf A980: Zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A980 im Landkreis Oberallgäu schwer verletzt worden. Zwei Autofahrer wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde am Dienstagabend zwischen der Anschlussstelle Durach und dem Autobahndreieck Allgäu komplett gesperrt.