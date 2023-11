Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Mehr zum Thema

Dreyer weist Kritik an MPK-Beschlüssen zurück Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Kritik an den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz zur Migrationspolitik zurückgewiesen. Diejenigen, die heute sagten, die Beschlüsse seien nicht weitreichend genug, sollten erstmal das umsetzen, was schon beschlossen sei, sagte Dreyer am Sonntag laut Mitteilung in Mainz.