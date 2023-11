Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash in Südhessen

Mehr zum Thema

Verbände fürchten bei CDU/SPD Rückschritte bei Integration Verbände und Initiativen fürchten nach Veröffentlichung eines Sondierungspapiers von CDU und SPD, dass die mögliche kommende Landesregierung eine restriktive Integrationspolitik verfolgen könnte. Die sich hier andeutende hessische Integrationspolitik atmet fast ausschließlich den Geist von Desintegration und Restriktion statt auf positive Anreize zu setzen, teilten die unterzeichnenden Organisationen des Aufrufs Hessen braucht eine Integrationsoffensive am Dienstag mit. In den Eckpunkten werde kein Wort verloren über Fördervorhaben für eine gesellschaftliche und arbeitsmarktorientierte Integration.