Zwei Schiffe stoßen auf dem Nord-Ostsee-Kanal zusammen

Zwei entgegenkommende Frachtschiffe sind auf dem Nord-Ostsee-Kanal kollidiert. Der Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstagmorgen bei einem Wechsel des Kanallotsen an Bord der Fri Sea in der Nähe von Schülp bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei prallte der seitliche Aufbau am Bug der entgegenkommenden Elbwave - das sogenannte Schanzkleid - gegen den Ausguck am Brückenhaus der Fri Sea. Dadurch wurde die Bordwand am Ausguck stark verformt und das Schanzkleid am Bug der Elbwave leicht deformiert.

Menschen kamen laut Polizei bei dem Zusammenstoß nicht zu Schaden. Ebenso seien keine Flüssigkeiten aus den Schiffen ausgetreten. Die Wasserschutzpolizei nahm die Ermittlungen an Bord der Schiffe auf. Beide Schiffe konnten im Laufe des Donnerstags die weiterfahren. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes war zunächst nicht bekannt.