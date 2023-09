In Ställen in Hessen sind zwei Pferde schwer verletzt aufgefunden worden. Eines von ihnen sei eingeschläfert worden, um ihm weitere Qualen zu ersparen, teilte die Polizei in Fulda am Dienstag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen werde davon ausgegangen, dass jemand das Tier in dessen Stall in Grebenhain (Vogelsbergkreis) in der Nacht zum Sonntag mit einem spitzen Gegenstand an der Brust verletzt hatte.

Bereits in der Nacht zum Freitag war in einem Stall in Hosenfeld (Kreis Fulda) eine Stute im Genitalbereich schwer verletzt worden, sie wurde in eine Klinik gebracht. Ihr Fohlen blieb unverletzt. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, war zunächst unklar.