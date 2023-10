Zwei neue Lotto-Millionäre in Baden-Württemberg

Mehr zum Thema

Investitionen von Industriebetrieben im Südwesten gestiegen Industriebetriebe in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr nominal mehr investiert als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt gaben die Unternehmen aus der Industrie 12,9 Milliarden Euro für Ausrüstungsgüter und Immobilien aus, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Das seien 0,7 Milliarden Euro und damit sechs Prozent mehr als 2021. Die Investitionstätigkeiten seien durch Lieferengpässe und massiv gestiegene Energiepreise beeinflusst worden.