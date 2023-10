Zwei neue Häuser des Jugendrechts im Saarland

Wenn junge Menschen auf die schiefe Bahn geraten sind, können sie in Häusern des Jugendrechts Hilfe bekommen. Im Saarland wird das Angebot nun ausgeweitet.

Im Saarland wird es ab dem 1. November insgesamt fünf Häuser des Jugendrechts geben. In Saarlouis, Neunkirchen und Merzig-Wadern gibt es diese Einrichtungen bereits - nun kommen St. Wendel und Saarbrücken dazu, wie das Justizministerium und das Innenministerium am Mittwoch in Saarbrücken mitteilten. In den Häusern sind Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt und weitere Träger von Hilfsangeboten für junge Menschen unter einem Dach vereint, um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende schneller und nachhaltiger betreuen zu können. Als erstes Haus des Jugendrechts ging 2016 die Einrichtung in Saarlouis an den Start.