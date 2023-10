Zwei mutmaßliche Waffenhändler festgenommen

Mehr zum Thema

Bonobo im Frankfurter Zoo geboren Im Frankfurter Zoo ist ein Bonobo auf die Welt gekommen. Noch muss man sehr genau hinschauen und etwas Glück haben, um das Jungtier zu Gesicht zu bekommen, da es sich in den ersten Monaten fest an das Fell seiner Mutter klammert, erklärte die Zoodirektorin Christina Geiger am Montag.

„Krimi mit Happy End“: FDP in Hessen ist trotzdem enttäuscht Die FDP ist trotz eines Krimis mit Happy End von den Landtagswahlen in Hessen und Bayern enttäuscht. Wir haben unser Wahlziel nicht erreicht, Schwarz-Grün zu beenden, sagte der Spitzenkandidat der FDP in Hessen, Stefan Naas, am Montag nach Sitzungen des Präsidiums und des Bundesvorstands der Freien Demokraten in Berlin. Der Wahlkampf sei schwierig und herausfordernd gewesen. Wir sind nicht mit unseren landespolitischen Themen durchgedrungen.