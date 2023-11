Zwei Menschen sterben bei Unfall auf A2 nahe Theeßen

Mehr zum Thema

Bis zu 16 Grad und schwere Sturmböen in Sachsen-Anhalt Mit milden 16 Grad startet der November am Mittwoch in Sachsen-Anhalt. In den Vormittagsstunden kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes immer wieder nass werden. Zum Nachmittag hin lockert es dann auf. Tagsüber ist auf dem Brocken mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 85 Stundenkilometern zu rechnen, für die Abend- und Nachtstunden werden schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet. Nachts sinken die Temperaturen bis auf fünf Grad, dabei sind örtliche Schauer möglich.

Untätigkeitsklagen beim Windanlagenbau selten Untätigkeitsklagen gegen die Verwaltung im Zusammenhang mit Genehmigung und Bau von Windkraftanlagen sind in Sachsen-Anhalt sehr selten. In den vergangenen zehn Jahren seien neben einem noch aktuellen Fall insgesamt drei solcher Klagen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Sachsen-Anhalts eingegangen: 2009, 2013 und 2016, sagte eine Sprecherin in Magdeburg auf Anfrage. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur werden bundesweit zurzeit mindestens 30 solcher Verfahren geführt. In Mecklenburg-Vorpommern allein sind nach Angaben des OVG Greifswald zuletzt knapp 20 Untätigkeitsklagen von Windkraftunternehmen anhängig.