Zwei Menschen bei Unfall auf A555 gestorben

Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt Ein 64 Jahre alter Autofahrer hat in Velbert mit seinem Wagen einen Fußgänger erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 41-Jährige kam noch ins Krankenhaus, starb dort aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Schwerer Unfall: 20 Jahre alter Beifahrer stirbt Ein 20 Jahre alter Beifahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall in Straelen am Niederrhein trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen im Krankenhaus gestorben. Der junge Mann saß laut einer Polizeimeldung in dem Auto eines gleichaltrigen Mannes aus Grefrath, der ersten Ermittlungen zufolge aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.