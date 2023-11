Zwei Männer sterben bei Autounfall in Wetzlar

In Wetzlar kommt es in der Nacht zum Samstag zu einem schlimmen Unfall. Ein Auto fährt frontal gegen eine Mauer. Zwei junge Männer sterben, ein weiterer wird schwer verletzt.

Zwei junge Männer sind in der Nacht zum Samstag bei einem Autounfall in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) gestorben. Ein 21-Jähriger war in der Nacht aus unklarer Ursache von der Straße abgekommen und frontal gegen eine massive Bruchsteinmauer gefahren, wie die Polizei am Samstag in Gießen mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen im Auto, ein 24-Jähriger und ein 22-Jähriger, kamen mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser. Der 22-Jähriger starb später an den Folgen seiner Verletzungen in der Klinik.

Die betroffene Straße war für knapp fünf Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Männer mussten zunächst aus dem völlig zerstörten Auto von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen zur Ermittlung der Unfallursache und des Hergangs.