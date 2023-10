Zwei Männer in Köln durch Messerstiche schwer verletzt

Mehr zum Thema

Sex und Erotik: Museum zeigt Picassos „Suite 156“ Es geht um Sex und Erotik: Pablo Picassos Suite 156 zeigt das Kölner Museum Ludwig von Samstag an in einer Sonderschau. Die 155 Radierungen aus den Jahren 1968 bis 1972 stammen aus dem eigenen Bestand des Museums, das die weltweit drittgrößte Picasso-Sammlung besitzt. Ziel der Ausstellung anlässlich des 50. Todestages Picassos (1881-1973) sei es, das Werk des Künstlers der jungen Generation zugänglich zu machen, sagte Museumschef Yilmaz Dziewior. Der Grafik-Zyklus enthalte viel Diskussionsstoff.