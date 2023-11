Zwei Männer erstochen: Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Mehr zum Thema

Screenshot reicht als Beleg für Störung bei Anwaltspostfach Mit einem Screenshot können Nutzerinnen und Nutzer des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) eine technische Störung belegen, wenn sie Unterlagen nicht fristgerecht einreichen können. Eine anwaltliche Versicherung, dass die Übermittlung scheiterte, ist nach dem am Montag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss nicht zwingend erforderlich. Das Oberlandesgericht Braunschweig, das dies in der Vorinstanz anders gesehen hatte, habe die Anforderungen hier überspannt, hieß es. (Az. XI ZB 1/23)

Weitere Proteste gegen Schließung von Postbank-Filialen Die Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen erneut zu Protestaktionen auf. Zu übergreifenden Betriebsversammlungen an diesem Dienstag (14.11.) im mittelhessischen Gießen sowie am Donnerstag (16.11.) in Oldenburg erwartet Verdi nach Mitteilung vom Montag jeweils mehrere Hundert Beschäftigte.