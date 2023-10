Zwei Männer bei versuchtem Raub in Unterfranken verletzt

Mehr zum Thema

Sieben Tote bei Unfall in Bayern: Polizei vermutet Schleuser Bei Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, kommt ein völlig überfülltes mutmaßliches Schleuserfahrzeug am frühen Morgen von der Straße ab und überschlägt sich. Sieben Menschen sind jetzt tot, viele weitere verletzt.