Zwei leichtverletzte Polizisten bei Verkehrskontrolle

Wolfspaar im Segeberger Forst mit mindestens fünf Welpen Das im Segeberger Forst lebende Wolfspaar hat in diesem Jahr mindestens fünf Welpen aufgezogen. Das geht aus Daten des Wolfsmonitoring hervor, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Die Auswertung von Fotofallen hatten bereits im Juli ergeben, dass mindestens zwei Wolfswelpen Anfang Mai zur Welt gekommen waren. Ein Jungtier wurde im Oktober bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass ein Jäger es töten musste. Das Wolfsrudel im Segeberger Forst umfasst daher aktuell wahrscheinlich mindestens sechs Tiere.

Rot-Grün legt beim Klimaschutzgesetz nach Kurz vor der Abstimmung über das neue Klimaschutzstärkungsgesetz des rot-grünen Senats in der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen zusätzliche Maßnahmen angekündigt. In einem der dpa vorliegenden Zusatzantrag für die Sitzung am Mittwochnachmittag wird unter anderem die gesetzliche Verankerung einer Solarpflicht für bestehende öffentliche Gebäude gefordert. Außerdem soll der Weg hin zu einer möglichst CO2-freien öffentlichen Fahrzeugflotte festgeschrieben werden. Zuerst hatte der NDR über den Zusatzantrag berichtet.