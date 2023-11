Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf A73

Zwei 21-Jährige sind bei einem Unfall an einer Kreuzung zur A73 in Suhl verletzt worden. Ein 59-Jähriger sei zunächst über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin stieß er am Sonntagmittag mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen, der gerade nach rechts von der A73 abbiegen wollte. Der 21-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der 59-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Beide Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt.