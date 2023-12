Zwei Leichtverletzte bei Unfällen durch Schnee

Bei zwei Unfällen durch Schnee und glatte Straßen sind im Rhein-Sieg-Kreis am Sonntagabend zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte, überschlug sich das Auto einer 60 Jahre alten Frau vermutlich aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit bei Niederkassel. Das Auto kam neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später ereignete sich bei Lohmar ein weiterer Unfall wegen des Schnees. Eine 28 Jahre alte Frau kollidierte auf der Landesstraße 288 mit dem Schiebeschild eines entgegenkommenden Räumfahrzeuges. Die Frau habe angegeben, vor dem Zusammenstoß aufgrund der Straßenverhältnisse leicht ins Rutschen geraten zu sein, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 41 Jahre alte Fahrer des Räumfahrzeuges blieb unverletzt.