Zwei Leichtverletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Das Feuer brach am späten Dienstagabend vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Steckdose im Obergeschoss des Gebäudes aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allen anwesenden 15 Bewohnern gelang es, das Gebäude eigenständig zu verlassen. Zwei Personen wurden jedoch leicht verletzt - eine von ihnen wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie es hieß.

Das Haus ist den Angaben zufolge vorerst nicht mehr bewohnbar. Nach Einschätzung der Polizei liegt der entstandene Schaden im sechsstelligen Bereich.